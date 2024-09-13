Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянам перечислили главные правила выживания в лесу

Специалист Сергеев: на прогулку в лес важно взять запас воды

close
Shutterstock

С собой на прогулку в лес стоит взять запас воды, средство для розжига, яркую теплую одежду и заряженный телефон. Об этом в интервью «Москве 24» рассказал председатель поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Григорий Сергеев.

Помимо этого, стоит сообщить близким, во сколько вы собираетесь вернуться, чтобы они смогли вовремя дать сигнал в 112 и в поисковый отряд «ЛизаАлерт», подчеркнул эксперт. По его словам, если на прогулку в лес взрослые берут с собой детей, важно постоянно следить за ними. В случае, если вы потерялись, Сергеев рекомендует не поддаваться панике.

«Если вы вышли на дорогу с нормальным покрытием, это ваше спасение. Не уходите с нее, двигайтесь по ней — любые дороги приведут к людям», — заключил он.

Руководитель продукта «Кто/Где» от МТС Андрей Горшков до этого говорил, что перед походом в лес за грибами важно информировать об этом родственников или друзей. Далее следует изучить местность и будущие маршруты. На этом этапе и во время экспедиции необходимо взять с собой портативную зарядку (пауэрбанк) для мобильного телефона, отметил он.

Ранее в «ЛизаАлерт» раскрыли, кто из россиян чаще всего теряется.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами