Россиянам перечислили главные правила выживания в лесу

С собой на прогулку в лес стоит взять запас воды, средство для розжига, яркую теплую одежду и заряженный телефон. Об этом в интервью «Москве 24» рассказал председатель поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Григорий Сергеев.

Помимо этого, стоит сообщить близким, во сколько вы собираетесь вернуться, чтобы они смогли вовремя дать сигнал в 112 и в поисковый отряд «ЛизаАлерт», подчеркнул эксперт. По его словам, если на прогулку в лес взрослые берут с собой детей, важно постоянно следить за ними. В случае, если вы потерялись, Сергеев рекомендует не поддаваться панике.

«Если вы вышли на дорогу с нормальным покрытием, это ваше спасение. Не уходите с нее, двигайтесь по ней — любые дороги приведут к людям», — заключил он.

Руководитель продукта «Кто/Где» от МТС Андрей Горшков до этого говорил, что перед походом в лес за грибами важно информировать об этом родственников или друзей. Далее следует изучить местность и будущие маршруты. На этом этапе и во время экспедиции необходимо взять с собой портативную зарядку (пауэрбанк) для мобильного телефона, отметил он.

Ранее в «ЛизаАлерт» раскрыли, кто из россиян чаще всего теряется.