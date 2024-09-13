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Подмосковные полицейские нашли и уничтожили 500 кг дикой конопли

В Подмосковье полицейские уничтожили 500 кг дикой конопли

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Depositphotos

В Подмосковье сотрудники полиции обнаружили 500 кг дикорастущей конопли и ликвидировали ее. Об этом со ссылкой на начальника управления информации и общественных связей ГУ МВД России по региону Татьяну Петрову сообщает ТАСС.

По информации агентства, инцидент произошел в Луховицах. Сотрудники правоохранительных органов в рамках операции «Мак» выявили в поселке Белоомут очаг дикорастущей конопли. По результатам экспертизы стало ясно, что кусты содержат в своем составе запрещенные вещества.

Стражи порядка скосили растения. После этого они сожгли порядка 500 кг кустов, рассказала Петрова.

До этого в Подмосковье полицейские уничтожили три тысячи кустов дикой конопли. Дикорастущее наркотикосодержащее растение обнаружили неподалеку от деревни Строкино в Раменском. Площадь распространения составляла около двух гектаров.

Ранее россиянина наказали за ношение кепки с изображением листа конопли.

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