После массового отравления отдыхающих на шведском столе в Подмосковье возбудили дело

В Подмосковье после массового отравления людей на шведском столе в парке-отеле возбудили уголовное дело. Об этом сообщает ГСУ СК России по региону.

По информации ведомства, возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, жизни и здоровья, повлекших массовое отравление людей.

Предварительно, инцидент произошел в городе Солнечногорске. С конца августа по начало сентября текущего года отдыхавшие в парк-отеле стали обращаться к медикам с жалобами на недомогание. Люди массово отравились едой со шведского стола заведения.

Следователи и криминалисты занимаются установлением деталей и обстоятельств произошедшего. В ближайшее время будет проведен осмотр места происшествия, а также допросы руководства и пострадавших. Точное число отравившихся на данный момент устанавливается.

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