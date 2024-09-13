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В Болгарии разбился учебно-боевой самолет

БТА: в Болгарии потерпел крушение учебно-боевой самолет L-39 ZA

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Георгий Зимарев/РИА Новости

Учебно-боевой самолет L-39 ZA разбился на территории Болгарии. Об этом сообщает Болгарское телеграфное агентство (БТА) со ссылкой на министерство обороны страны.

«Министр обороны Атанас Запрянов принял решение отменить запланированное на субботу авиашоу на авиабазе «Граф-Игнатиево» в связи с инцидентом с военным самолетом L-39 ZA. <...> В настоящее время проводится расследование», — указывается в сообщении агентства.

Сообщается, что разбившийся самолет потерпел крушение во время репетиции к предстоящему авиашоу. Были предприняты меры для локализации возникшего пожара.

10 июля легкомоторный самолет Cessna-172 совершил жесткую посадку в районе палаточного лагеря у поселка Камское Устье в Татарстане. Воздушное судно выполняло экскурсионный полет, а на его борту находились четыре человека, в числе которых был один несовершеннолетний. При падении самолет загорелся.

Ранее Ан-2 разбился в Подмосковье.

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