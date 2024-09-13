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КНДР впервые опубликовала кадры секретного объекта по обогащению урана

Рёнхап: Ким Чен Ын посетил секретный объект по обогащению урана

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ЦТАК

Лидер КНДР Ким Чен Ын посетил Институт ядерных вооружений. Об этом сообщило южнокорейское агентство Рёнхап.

Также впервые появились фотографии секретного объекта страны по обогащению урана, который используется при создании ядерного оружия.

«Северная Корея в 2010 году приглашала американского ученого в сфере ядерной физики Зигфрида Хеккера и показывала ему объект по обогащению урана», — говорится в публикации.

По данным издания, объект расположен на территории ядерного комплекса в Ёнбёне, который находится в провинции Северный Пхёнан.

До этого сообщалось, что Ким Чен Ын поручил расширить производство ядерных материалов для атомного оружия. Соответствующее поручение корейский лидер дал во время рабочей поездки в Институт ядерного оружия.

Кроме того, Ким Чен Ын ознакомился с подготовкой к строительству военно-морской базы в рамках выполнения курса Трудовой партии Кореи на создание сильной армии.

Ранее стало известно о встрече Шойгу с Ким Чен Ыном.

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