Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Школьницу не пустили на уроки из-за cимвола на ее туфлях

Daily Star: в Британии ученицу не пустили в школу из-за вида ее туфель

close
Chronicle Live

В Англии школьницу не пустили на уроки из-за ее туфель, пишет Daily Star. По словам представителей учебного заведения, обувь нарушает внутренний устав.

Как сообщают СМИ, ученицу шестого класса Лейлу Томсон отправили домой из школы в первый же день нового учебного года за то, что она пришла в школу в дизайнерских туфлях марки Vivienne Westwood стоимостью $131.

В школе рассказали, что туфли девочки украшены логотипом в виде сферы c крестом, а это нарушает правила учебного заведения, согласно которым школьная форма должна быть «просто черной и без модных символов».

Мать девочки, Мелисса Поуп высказала свое разочарование действиями учителей, считая их излишне строгими и неоправданными. Она также отметила, что подобная ситуация может оказать негативное влияние на самооценку и уверенность ребенка в себе.

Ранее в США темнокожего мальчика отстранили от уроков за его прическу.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами