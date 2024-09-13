Школьницу не пустили на уроки из-за cимвола на ее туфлях

В Англии школьницу не пустили на уроки из-за ее туфель, пишет Daily Star. По словам представителей учебного заведения, обувь нарушает внутренний устав.

Как сообщают СМИ, ученицу шестого класса Лейлу Томсон отправили домой из школы в первый же день нового учебного года за то, что она пришла в школу в дизайнерских туфлях марки Vivienne Westwood стоимостью $131.

В школе рассказали, что туфли девочки украшены логотипом в виде сферы c крестом, а это нарушает правила учебного заведения, согласно которым школьная форма должна быть «просто черной и без модных символов».

Мать девочки, Мелисса Поуп высказала свое разочарование действиями учителей, считая их излишне строгими и неоправданными. Она также отметила, что подобная ситуация может оказать негативное влияние на самооценку и уверенность ребенка в себе.

Ранее в США темнокожего мальчика отстранили от уроков за его прическу.