Украина вышла еще из одного соглашения в рамках СНГ

Украина официально вышла из соглашения, подписанного в рамках Содружества независимых государств (СНГ), касающегося порядка расследования несчастных случаев на производстве с участием работников, находившихся за пределами своего государства. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук в своем Telegram-канале.

Данный документ был подписан 9 декабря 1994 года в Москве.

В июле Украина решила выйти из соглашения СНГ о порядке транзита через территории стран — участниц содружества. Тот договор был заключен в Минске в 1999 году, а Киев ратифицировал его в феврале 2001 года.

До этого Украина разорвала соглашение в рамках СНГ о выполнении полетов воздушных судов спецназначения. Документ предусматривал в том числе полеты бортов с лидерами государств, председателями верховных советов, главами правительств и официальными государственными и правительственными делегациями.

Ранее Киев вышел из соглашения с СНГ по свободной торговле.