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Врач назвала неожиданную причину выпадения волос

Врач Анпилогова: старое полотенце может стать причиной выпадения волос

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Shutterstock

Старое или грязное полотенце может стать причиной выпадения волос. Об этом в беседе с РИАМО предупредила врач-косметолог, трихолог, заведующая отделением косметологии и дерматологии АО «Медицина» Екатерина Анпилогова. По ее словам, вредные микроорганизмы, накапливающиеся в ткани, могут негативно воздействовать на кожу головы.

«Полотенца накапливают бактерии и грибки, которые могут вызвать воспаление кожи головы, а физическое повреждение при трении грубым полотенцем может повлиять на структуру волос», — сказала Анпилогова.

Еще одной причиной выпадения волос может быть чрезмерное использование фенов и утюжков. Горячие инструменты разрушают кератин — основной белок волос, что приводит к их истончению и зачастую к выпадению, отметила врач.

Кандидат фармацевтических наук, доцент кафедры химических технологий ПНИПУ Екатерина Баньковская до этого говорила, что химические и биологические активаторы и стимуляторы помогают справиться с выпадением волос.

Ранее россиянам рассказали, как часто нужно мыть жирные волосы.

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