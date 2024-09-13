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Директор крупного предприятия в Петербурге лишился 4 млн рублей, поверив мошенникам

В Петербурге курьер в костюме обокрал директора предприятия на 4 млн рублей

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Ilya Naymushin/Reuters

В Петербурге 62-летний директор предприятия доверился мошенникам и лишился 4 млн рублей. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает spb.mk.ru.

По информации издания, исполнительному директору крупного предприятия стали звонить неизвестные люди. Незнакомцы представлялись сотрудниками правоохранительных органов и предлагали мужчине сохранить его накопления.

Директор поверил злоумышленникам и передал 4 млн рублей курьеру в темном офисном костюме и белой рубашке 10 сентября на Глухарской улице. Однако вскоре мужчина понял, что его обманули, и уже 11 сентября обратился за помощью в правоохранительные органы. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Ранее в Москве поймали мошенников, обещавших вернуть мужчину из зоны СВО за 3 млн рублей.

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