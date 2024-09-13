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В Приморье предложили заниматься созданием потомства «в перерывах» на работе

Министр здравоохранения Приморья Шестопалов призвал граждан рожать больше детей

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Shutterstock

Министр здравоохранения Приморского края Евгений Шестопалов призвал жителей региона рожать как можно больше детей. Об этом пишет «ФедералПресс».

Глава профильного ведомства пообщался с журналистами медиахолдинга на полях Восточного экономического форума (ВЭФ), который состоялся во Владивостоке с 3 по 6 сентября. Во время интервью он заявил, что гражданам РФ необходимо заводить столько детей, сколько пошлет Бог.

«Нельзя делить общество на тех, кто рожает и детьми занимается, и тех, кто делает экономику», — подчеркнул министр.

По мнению Шестопалова, сильная занятость на работе не является оправданием для отказа от рождения детей. Он подчеркнул, что люди могли бы «заниматься созданием потомства в перерывах» между выполнением должностных обязанностей.

Также глава профильного ведомства обратил внимание, что при необходимости детей можно всегда взять с собой на работу. Он рассказал, что время от времени ему тоже приходится водить своего ребенка в офис.

«Кто запретит, если мой ребенок захочет посидеть в кабинете и порисовать?» — задался вопросом министр.

Ранее президент РФ Владимир Путин призвал ввести многодетность в моду.

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