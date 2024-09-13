В Приморье предложили заниматься созданием потомства «в перерывах» на работе

Министр здравоохранения Приморского края Евгений Шестопалов призвал жителей региона рожать как можно больше детей. Об этом пишет «ФедералПресс».

Глава профильного ведомства пообщался с журналистами медиахолдинга на полях Восточного экономического форума (ВЭФ), который состоялся во Владивостоке с 3 по 6 сентября. Во время интервью он заявил, что гражданам РФ необходимо заводить столько детей, сколько пошлет Бог.

«Нельзя делить общество на тех, кто рожает и детьми занимается, и тех, кто делает экономику», — подчеркнул министр.

По мнению Шестопалова, сильная занятость на работе не является оправданием для отказа от рождения детей. Он подчеркнул, что люди могли бы «заниматься созданием потомства в перерывах» между выполнением должностных обязанностей.

Также глава профильного ведомства обратил внимание, что при необходимости детей можно всегда взять с собой на работу. Он рассказал, что время от времени ему тоже приходится водить своего ребенка в офис.

«Кто запретит, если мой ребенок захочет посидеть в кабинете и порисовать?» — задался вопросом министр.

Ранее президент РФ Владимир Путин призвал ввести многодетность в моду.