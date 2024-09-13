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Группа «Аэрофлот» летом увеличила перевозки через Красноярск на 45%

Летом группа «Аэрофлот» перевезла через Красноярск 635 тысяч пассажиров

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Алексей Филиппов/РИА «Новости»

Группа «Аэрофлот» без учета авиакомпании «Победа» с июня по август 2024 года перевезла через аэропорт Красноярска более 635 тыс. пассажиров, что на 45% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба авиакомпании.

На внутренних авиарейсах международным аэропортом Красноярска воспользовались 540 тыс. пассажиров (на 38% больше, чем летом 2023 года).

Всего летом из Красноярска рейсами группы можно было улететь по 34 направлениям, 24 из которых – внутренние рейсы по России.

На внутренних авиарейсах самыми популярными стали маршруты в/из Москвы (189,5 тыс. пассажиров), Сочи (68,5 тыс. человек), Санкт-Петербурга (52,9 тыс. пассажиров), Благовещенска (38,4 тыс. человек) и Иркутска (34,4 тыс. пассажиров).

На международных рейсах пассажиры чаще всего летали между Красноярском и Бишкеком (14,9 тыс. человек), Ташкентом (13,4 тыс.), Ошем (13 тыс.), Пхукетом (12,7 тыс.) и Алматы (12,4 тыс.).

Напомним, в июне 2021 года «Аэрофлот» открыл хаб в международном аэропорту Красноярска имени Д.А. Хворостовского.

Ранее стало известно, что группа «Аэрофлот» за первые 8 месяцев 2024 года перевезла на 19% больше пассажиров (37,2 млн), чем за аналогичный период в 2023 году. На внутренних рейсах группой было перевезено 28,8 млн пассажиров (рост на 14%), а на международных – 8,4 млн (рост на 40,4%).

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