В российском регионе девочку придавило деталью от трактора

В Прибайкальском районе Бурятии произошел несчастный случай — девочку придавило частью старого трактора. Обстоятельства случившегося устанавливает Следственное управление СК РФ по Республике Бурятия. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошел 11 сентября, когда компания детей играла около машины.

«Одна из девочек залезла на погрузочный щит, где лежал плохо закрепленный металлический отвал, который скатился вниз вместе с ребенком и придавил девочку», — поделились в СК деталями случившегося.

Спасти ребенка не удалось. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

До этого похожий случай произошел на Урале, в Алапаевске - там плитой придавило десятилетнего мальчика, который забрался на строительную площадку частного дома.

Ранее в Ставрополе 10-летний мальчик проломил голову, играя на стройке.