Психологи объяснили, что страх перед пятницей 13-е может привести к неудачам

Суеверия и приметы людей, в том числе страх перед какими-то датами – все это части мистического мышления, рассказал кандидат психологических наук, практикующий психолог, писатель Михаил Хорс. Вера в неизбежность плохих событий в какой-то из дней, к примеру в пятницу 13-го, приводит к излишней невротизации и ее последствиям, объяснил он в беседе с RT.

«Это мистическое мышление — суеверия, приметы. С одной стороны, попытка снять с себя ответственность за те или иные события в жизни, а с другой стороны — реализация запроса на то, что миром можно управлять через «ненапряжные» инструменты, без труда», — пояснил специалист.

Все это опасно, так как есть такое понятие, как «самосбывающийся прогноз». Он связан с установкой или социальной программой, которую человеку может дать негативный прогноз и вера в то, что он должен сбыться. Так, если кто-то верит, что пятница 13-е – это несчастливая дата, на которую приходятся неудачи, то это приведет к невротизации и перегрузке нервной системы. В таком состоянии человек становится нервным и менее внимательным, из-за чего он может что-то упустить – к примеру, пойти через дорогу на красный, даже не заметив.

Надо понимать, что по статистике пятница 13-е ничем не отличается от других дней – на эту дату не приходится резкого роста каких-то несчастливых особых происшествий, заключил психолог.

Напомним, в недавнем исследовании выяснилось, что многие россияне не верят, что пятница 13-е – это день неприятностей. Так, 37% участников соответствующего опроса не верят в приметы и воспринимают пятницу 13-е как обычный день, а 17% и вовсе скептически относятся ко всем приметам. Большая часть респондентов (78%) заявила, что не меняет свои планы в пятницу 13-го и не избегает важных дел.

Ранее синоптики спрогнозировали москвичам на пятницу 13-е рекордную жару.