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Россиянам рассказали, как часто нужно мыть жирные волосы

Врач Анпилогова: жирные волосы следует мыть ежедневно или через день

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Depositphotos

Жирные волосы следует мыть ежедневно или через день, а сухие и нормальные — не более двух раз в неделю. Об этом в интервью РИАМО сообщила врач-косметолог, трихолог, заведующая отделением косметологии и дерматологии АО «Медицина» Екатерина Анпилогова.

Специалист также отметила, что важен правильный подбор средств в зависимости от типа волос.

«Неподходящие шампуни и кондиционеры также могут вызвать аллергические реакции и сухость», — предупредила Анпилогова.

Она добавила, что избыточное использование средств для укладки способствует накоплению химических веществ на волосах и коже головы, затрудняя дыхание волосяных фолликулов.

До этого Анпилогова предупреждала, что чрезмерное использование фенов и утюжков является одной из главных ошибок в уходе за волосами. По ее словам, горячие инструменты разрушают кератин — основной белок волос, что приводит к их истончению и, зачастую, к выпадению.

Ранее россиянам рассказали, как справиться с выпадением волос.

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