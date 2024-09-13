В ДНР пройдет суд над двумя наемниками из Грузии и США

Двух граждан Грузии и США, которые воевали на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), будут заочно судить в Донецкой народной республике (ДНР) по обвинению в наемничестве. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ.

«Прокуратура Донецкой Народной Республики утвердила обвинительные заключения по уголовным делам в отношении 29-летнего гражданина Грузии Нодара Петриашвили и 32-летнего гражданина США Джастина Мишлера», — говорится в сообщении.

По данным генпрокуратуры региона, уголовные дела направлены в Верховный суд ДНР, там проведут рассмотрение дел по существу.

По версии следствия, в период с 2022 по 2024 год об обвиняемых принимали участие в боевых действиях на стороне украинской армии, сражаясь в различных точках боевого соприкосновения в качестве наемников. За свое участие Петриашвили получил порядка 3,1 миллиона рублей в качестве награды, тогда Мишлер – 1,2 миллиона рублей.

В настоящее время обвиняемые объявлены в международный розыск. В отношении них судом заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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