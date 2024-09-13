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Британку посадили в тюрьму за то, что она махала ножницами перед детьми, доведя их до слез

Daily Star: пьяную британку, махавшую ножницами перед детьми, посадили в тюрьму на год

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Merseyside Police

Британку приговорили к 12 месяцам тюрьмы за то, что она размахивала ножницами перед детьми и довела их до слез, пишет Daily Star. Женщина призналась, что перед этим она выпила много водки.

Как пишут СМИ, 38-летняя Саманта Херли из Ливерпуля в состоянии сильного алкогольного опьянения пришла к своей знакомой Келли Престон, вооружившись ножницами. Приятельница отказалась открыть ей дверь, несмотря на это, Херли продолжала агрессивно стучать в двери и окна, пытаясь проникнуть внутрь.

Кроме того, Саманта размахивала ножницами перед детьми Келли, которые наблюдали за происходящим из окна. От этого зрелища они начали плакать и звать на помощь, требуя прогнать Херли с их участка.

Впрочем, Саманта вскоре ушла сама. Все еще находясь под воздействием алкоголя, она попыталась купить две бутылки вина в ближайшем магазине, но продавец отказал ей в обслуживании. В ответ на это Херли бросила бутылки на пол, разбив их и повредив имущество магазина.

В тот же день Саманта пришла к другому знакомому, когда тот возвращался с работы, и потребовала у него денег на такси. Когда мужчина отказался выполнить эту просьбу, британка ударила его по лицу, оставив синяк.

В итоге Херли была арестована полицией и помещена под стражу. В ходе судебного процесса прокурор представил видеозаписи и свидетельские показания, подтверждающие агрессивное поведение женщины. Адвокат Саманты, которую суд приговорил к годичному тюремному заключению, заявил, что его подзащитная раскаивается и хочет извиниться, особенно перед детьми, которых напугала.

Ранее в Англии девушка подожгла квартиру бывшего парня и и села в тюрьму на 6 лет.

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