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На Урале суд смягчил приговор таксисту-мигранту, изнасиловавшему школьницу

В Челябинске суд вдвое уменьшил срок мигранту, изнасиловавшему школьницу

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Shutterstock

Челябинский областной суд смягчил приговор иностранцу, который работал таксистом и изнасиловал несовершеннолетнюю пассажирку. Об этом сообщает URA.ru со ссылкой на пресс-службу суда.

В мае 2024 года мужчину признали виновным по статье «Изнасилование несовершеннолетней» и дали ему восемь лет колонии строгого режима, но суд высшей инстанции переквалифицировал дело на статью «Изнасилование с применением насилия или с угрозой его применения к потерпевшей» и снизил срок в два раза. Также мужчину перевели в колонию общего режима.

Инцидент с участием мигранта произошел в 2023 году в Магнитогорске. По информации издания, когда мужчина подрабатывал в такси, на одном из вызовов к нему в авто села 16-летняя горожанка. Сначала водитель якобы оказывал ей знаки внимания, а потом отвез к своему дому, силой вытащил из машины, завел в квартиру и изнасиловал.

Таксист свою вину отрицал.

Решением суда заинтересовался председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин и поручил провести проверку.

Ранее в Новосибирске бабушка спасла внучку от мигранта-насильника.

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