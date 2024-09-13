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Спасатели приняли плавающий в воде манекен за утопающего человека

UPI: в Англии спасатели приехали на помощь утопающему и узнали, что это был манекен

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Lifeboat Filey/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В Англии спасатели приехали на помощь к утопающему человеку и поняли, что вызов был ложным, пишет UPI. Оказалось, в воде плавал манекен.

Как рассказали в службе спасения, ранним утром на пульт дежурного поступил звонок о человеке, который плавал в реке и не подавал признаков жизни. Пожарные оперативно отреагировали на этот вызов и отправились к месту происшествия.

Прибыв туда, они обнаружили, что человек, которого они искали, оказался манекеном. Выяснилось, что он использовался для тренировки спасательных команд и был утерян другим экипажем две недели назад.

Владельцы манекена были очень рады услышать, что их имущество нашлось. Они выразили искреннюю благодарность своим коллегам за профессионализм и сотрудничество. Сами спасатели отметили, что этот случай стал примером высокого уровня взаимопомощи, демонстрируя готовность работать вместе для достижения общей цели — спасения жизней.

Ранее в США пожарные приехали на вызов, чтобы спасти обезьяну, застрявшую на крыше дома.

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