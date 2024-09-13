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В Мурманской области сохраняется угроза прилета беспилотников

Губернатор Чибис: в Мурманской области сохраняется угроза прилета беспилотников

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Григорий Сысоев/РИА Новости

На территории Мурманской области сохраняется опасность прилета беспилотников. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Андрей Чибис.

Он отметил, что из-за этого принимаются необходимые меры для обеспечения безопасности населения, включая временное закрытие воздушного пространства в регионе.

Чибис призвал относиться с пониманием к переносу рейсов в аэропортах и сохранять бдительность.

Утром 11 сентября Telegram-канал Mash сообщал, что украинские беспилотники попытались атаковать объекты в Мурманской области. По его данным, два дрона были сбиты в районе поселка Высокий. На фоне этого в аэропортах Мурманска и Апатиты вводились ограничения на прием и отправку рейсов. Позднее губернатор Мурманской области Андрей Чибис рассказал, что в регионе были сбиты три украинских беспилотных летательных аппарата.

Ранее в Кремле отреагировали на сообщение о прилете БПЛА со стороны Норвегии.

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