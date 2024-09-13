В Сибири к мальчику с разрывом органов скорая приехала со второго раза

Жительница Курагинского района Красноярского края пожаловалась на некачественное оказание медицинской помощи ее ребенку. Об этом сообщило издание «Взгляд Инфо».

По словам сибирячки, седьмого сентября ее девятилетний сын сильно ударился животом о руль велосипеда. Мальчик жаловался на сильные боли. Его беспокоили рвота и тошнота, а на теле появилась большая гематома. Скорая, как пояснила женщина, к нему ехать по первому вызову отказалась — ей якобы посоветовали дать сыну обезболивающее.

На следующий день состояние ребенка оставалось прежним, поэтому ему повторно вызвали помощь. На этот раз скорая приехала. В краевой больнице сыну сибирячки диагностировали разрывы внутренних органов, кровотечение. Ребенку срочно провели операцию, сообщив, что потребуется еще одна. Мальчика санавиацией забрали в Красноярск, сейчас он проходит лечение в одной из больниц краевого центра.

Ранее в Петрозаводске больница отказалась взять девочку, которую привезли на скорой.