Мужчина купил дом в Италии за $1 и узнал, в чем подвох

Британец купил дом в Италии за $1 и понял, в чем был подвох, пишет Independent. По словам мужчины, в итоге владение недвижимостью выходит ему в крупную сумму.

Джордж Лэйнг, житель Великобритании, недавно совершил покупку — трехэтажный дом в итальянском городе Муссомели, заплатив $1. Цена обусловлена программой продажи муниципальной недвижимости, проводимой местными властями. Однако, как оказалось, сделка таила в себе множество подводных камней. Дом, приобретенный британцем, находился в плачевном состоянии: без водоснабжения, электричества и других необходимых удобств.

Кроме того, чтобы стать полноправным владельцем дома, Джорджу пришлось выплатить комиссию агентству недвижимости в размере около $550, оплатить стоимость передачи права собственности (это еще около $2700) и покрыть другие сопутствующие расходы. В итоге затраты на все процедуры составили около $5500. Мужчина рассказал, что за такую сумму в Лондоне можно приобрести лишь крохотную квартирку без гаража, поэтому он решил рискнуть и приобрести жилье в Италии.

Правда, по словам британца, есть еще одна трудность — расстояние до его нового дома. Чтобы добраться до квартиры, ему приходится совершать путешествие через несколько городов: сначала он летит в Палермо, где садится на поезд и едет до ближайшей станции. Оттуда начинается пеший маршрут длиной в 10 километров по крутому горному склону, который занимает около двух с половиной часов. По пути Джорджу регулярно приходится сталкиваться с собаками и другими животными, обитающими в окрестностях.

Лэйнг также сам делает ремонт в новом доме. Он заменил электропроводку, установил сантехнику и положил плитку. Стоит отметить, что такие работы требуют не только времени и усилий, но и немалых финансовых вложений.

Ранее в Англии пара купила заброшенное отделение банка и переделала его в двухкомнатную квартиру.