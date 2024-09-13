СБУ пыталась завербовать пожилую пару россиян, навестившую внуков во Львове

Пожилую супружескую пару, проживающую в Луганской народной республике (ЛНР), пытались завербовать украинские спецслужбы после того, как они совершили поездку во Львов, чтобы навестить внуков. Подробности пенсионеры рассказали в беседе с ТАСС.

Во Львов россияне попали сложным маршрутом: сначала они пересекли границу с Белоруссией на микроавтобусе, потом отправились в Варшаву и уже оттуда сумели доехать до Львова. Обратно они сумели добраться тем же путем.

Когда муж с женой оказались в Луганске, им стал периодически звонить неизвестный, который представлялся сотрудником ФСБ РФ.

«Говорил, что его организация хочет помочь с ремонтом здания, в котором я работаю. <...> Попросил предоставить документацию для капремонта с описанием состояния конструкций здания», — рассказал россиянин, уточнив, что работает в торговой компании.

В определенный момент «сотрудник ФСБ» начал предлагать пенсионерам деньги, однако те отказывались. Тем не менее в определенный момент россиянам перевели более 40 тыс. рублей, после чего луганчане поняли, что их вербуют, и отнесли телефон в отделение реальной ФСБ. В итоге специалисты нашли на устройстве шпионскую программу.

В ФСБ историю подтвердили и отметили, что действия пенсионеров вывели их из-под риска попасть под уголовное преследование.

9 сентября ФСБ сообщила о задержании в Иванове местного жителя, которого подозревают в том, что он по телефону склонял граждан к участию в работе запрещенной украинской националистической организации. Его арестовали.

Ранее в Крыму задержали мужчину, который передавал Украине данные о ПВО Крыма.