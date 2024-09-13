Четырехлетний россиян насквозь проткнул руку штырем, перелезая через забор

Врачи Дюртюлинской центральной районной больницы прооперировали четырехлетнего ребенка, который сильно травмировал руку, перелезая через ограду. Об этом сообщил глава минздрава Республики Башкортостан Айрат Рахматуллин в своем Telegram-канале.

Несчастный случай произошел 12 сентября. По словам матери мальчика, ее сын играл на улице и решил перелезть через забор к своему другу, когда неудачно упал. Он не удержался и наткнулся на штырь забора так, что тот пронзил его кисть насквозь.

Пострадавшего прооперировали, часть конструкции извлекли.

«Сегодня мальчик чувствует себя удовлетворительно. Проводится консервативная терапия в условиях травматологического отделения», — уточнил чиновник.

Рахматуллин в очередной раз обратился к родителям и попросил не оставлять таких маленьких детей без присмотра.

До этого в Балтийске подросток проткнул ногу арматурой, упав с пятого этажа заброшки.