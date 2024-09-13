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Четырехлетний россиян насквозь проткнул руку штырем, перелезая через забор

В Башкирии врачи спасли руку мальчику, проткнувшему ее штырем забора

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Телеграм-канал «Айрат Рахматуллин»

Врачи Дюртюлинской центральной районной больницы прооперировали четырехлетнего ребенка, который сильно травмировал руку, перелезая через ограду. Об этом сообщил глава минздрава Республики Башкортостан Айрат Рахматуллин в своем Telegram-канале.

Несчастный случай произошел 12 сентября. По словам матери мальчика, ее сын играл на улице и решил перелезть через забор к своему другу, когда неудачно упал. Он не удержался и наткнулся на штырь забора так, что тот пронзил его кисть насквозь.

Пострадавшего прооперировали, часть конструкции извлекли.

«Сегодня мальчик чувствует себя удовлетворительно. Проводится консервативная терапия в условиях травматологического отделения», — уточнил чиновник.

Рахматуллин в очередной раз обратился к родителям и попросил не оставлять таких маленьких детей без присмотра.

До этого в Балтийске подросток проткнул ногу арматурой, упав с пятого этажа заброшки.

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