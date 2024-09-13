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Пожарные тушат загоревшийся от удара молнии камыш в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону сотрудники МЧС тушат камыш, загоревшийся от удара молнии

В Ростове-на-Дону молния ударила в камыш и спровоцировала природный пожар. Об этом сообщает МЧС России.

По информации министерства, инцидент произошел в семи километрах от федеральной трассы А-135. Камыш загорелся из-за удара молнии, и огонь распространился на площади в пять тысяч квадратных метров.

Отмечается, что природный пожар не угрожает населенным пунктам. Ликвидацией возгорания занимаются около 90 специалистов экстренных служб. Задействовано 34 единицы техники, в том числе вертолет Ми-8 МЧС России и пожарный поезд. На зоны горения сброшено уже 25 тонн воды.

До этого в Воронежской области загорелись 10 гектаров сухой травы. В связи с крайне неблагоприятными условиями для пожаротушения, наивысшим классом пожарной опасности произошло быстрое распространение огня. К ликвидации ЧП привлекли порядка ста человек.

Ранее в жилом доме на северо-западе Москвы загорелись балконы.

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