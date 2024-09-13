В Красноярске задержали полицейского чиновника по подозрению во взятках

Начальника тыла института МВД России задержали в Красноярске по подозрению в получении взяток. Об этом сообщает главное следственное управление СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия на своем сайте.

«Возбуждено уголовное дело в отношении начальника тыла ведомственного института», — говорится в сообщении.

Также возбуждено дело в отношении предпринимателя по подозрении в даче взятки. Имена получившего и давшую взятку не раскрываются.

По данным следствия, предприниматель передала начальнику тыла института взятку в размере 512 тысяч рублей. Деньги предназначались за победу в конкурсном отборе. Позднее он получил еще одну взятку подозреваемый в размере 359 тысяч рублей.

Накануне Басманный суд Москвы арестовал руководителя ФГБУ «Федеральный военный мемориал «Пантеон защитников Отечества» Минобороны России Вячеслава Филиппова по статье о получении взятки. Обвиняемому избрали меру пресечения в виде заключения под стражу на 1 месяц 28 суток, до 10 ноября 2024 года. Филиппову вменяют статью Уголовного кодекса РФ «получение взятки в особо крупном размере».

Ранее бывшего иркутского министра приговорили к 18 годам колонии за мошенничество.