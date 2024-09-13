Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Красноярске задержали полицейского чиновника по подозрению во взятках

Начальника тыла института МВД задержали в Красноярске по подозрению во взятках

close
Shutterstock

Начальника тыла института МВД России задержали в Красноярске по подозрению в получении взяток. Об этом сообщает главное следственное управление СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия на своем сайте.

«Возбуждено уголовное дело в отношении начальника тыла ведомственного института», — говорится в сообщении.

Также возбуждено дело в отношении предпринимателя по подозрении в даче взятки. Имена получившего и давшую взятку не раскрываются.

По данным следствия, предприниматель передала начальнику тыла института взятку в размере 512 тысяч рублей. Деньги предназначались за победу в конкурсном отборе. Позднее он получил еще одну взятку подозреваемый в размере 359 тысяч рублей.

Накануне Басманный суд Москвы арестовал руководителя ФГБУ «Федеральный военный мемориал «Пантеон защитников Отечества» Минобороны России Вячеслава Филиппова по статье о получении взятки. Обвиняемому избрали меру пресечения в виде заключения под стражу на 1 месяц 28 суток, до 10 ноября 2024 года. Филиппову вменяют статью Уголовного кодекса РФ «получение взятки в особо крупном размере».

Ранее бывшего иркутского министра приговорили к 18 годам колонии за мошенничество.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами