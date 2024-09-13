Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России оценили сроки окончания эры антибиотиков

Профессор Карабиненко: эра антибиотиков не закончится в ближайшие 100 лет

close
Freepik

Эра антибиотиков в России не закончится в ближайшие 100 лет. Об этом Pravda.Ru рассказал профессор РНИМУ им. Н.И. Пирогова, пульмонолог, терапевт, доктор медицинских наук Александр Карабиненко.

При этом он подчеркнул, что назначение этих препаратов важно тщательно контролировать, потому что многие бактерии уже прибрели устойчивость к антибиотикам.

«Но много и чувствительных к антибиотикам. Бактерии — тоже хитрый организм. Они мутируют, то есть происходит мутация, в результате которой они приспосабливаются под новые и новые лекарства. Но это не значит, что антибиотиками нельзя это лечить. Можно лечить, только обдуманно», — пояснил Карабиненко.

В апреле Минздрав России принял новый стандарт оказания медицинской помощи при ОРВИ для взрослых пациентов. В нем исключены антибиотики из списка зарегистрированных в России лекарств для лечения ОРВИ, однако добавлены другие препараты, включая «Кагоцел». Также в список инструментальных методов лечения острых респираторных вирусных инфекций включена пульсоксиметрия.

Ранее ученые обнаружили морские микробы, разлагающие пластик и создающие антибиотики.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами