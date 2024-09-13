В России оценили сроки окончания эры антибиотиков

Эра антибиотиков в России не закончится в ближайшие 100 лет. Об этом Pravda.Ru рассказал профессор РНИМУ им. Н.И. Пирогова, пульмонолог, терапевт, доктор медицинских наук Александр Карабиненко.

При этом он подчеркнул, что назначение этих препаратов важно тщательно контролировать, потому что многие бактерии уже прибрели устойчивость к антибиотикам.

«Но много и чувствительных к антибиотикам. Бактерии — тоже хитрый организм. Они мутируют, то есть происходит мутация, в результате которой они приспосабливаются под новые и новые лекарства. Но это не значит, что антибиотиками нельзя это лечить. Можно лечить, только обдуманно», — пояснил Карабиненко.

В апреле Минздрав России принял новый стандарт оказания медицинской помощи при ОРВИ для взрослых пациентов. В нем исключены антибиотики из списка зарегистрированных в России лекарств для лечения ОРВИ, однако добавлены другие препараты, включая «Кагоцел». Также в список инструментальных методов лечения острых респираторных вирусных инфекций включена пульсоксиметрия.

Ранее ученые обнаружили морские микробы, разлагающие пластик и создающие антибиотики.