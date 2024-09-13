Погода в Москве побила тепловой рекорд и дошла до африканских показателей

Погода в Москве побила очередной температурный рекорд – ночью воздух прогрелся до +20 градусов, что превышает сентябрьскую норму на 12 градусов и соответствует показателям африканского континента. Об этом в беседе с 360.ru сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

В отдельных районах температура воздуха перешагнула отметку в +20 градусов. Однако в последующие ночи таких рекордов больше не ожидаются – прогнозируется от 10 до 15 градусов тепла, отметил Тишковец.

В целом погода останется солнечной и сухой, температура воздуха в столице днем будет варьироваться от +26 до +28 градусов, в Подмосковье – до +29 градусов.

«Таким образом, ожидается либо повтор, либо падение рекорда тепла для 13 сентября, который держится в городе с 1909 года, когда было +27,4», — отметил синоптик.

В подмосковных водоемах, по его словам, вода прогреется до 13-20 градусов выше нуля. Такая теплая погода останется в столичном регионе еще минимум на 10 дней, лишь в заключительных числах сентября лето сменится осенью, заключил метеоролог.

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