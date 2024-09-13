«Аэрофлот» отметит День шарлотки

В честь Дня шарлотки «Аэрофлот» добавил в основное меню яблочный пирог, сообщает пресс-служба авиакомпании.

Шарлоткой сегодня накормят пассажиров класса «Бизнес» на рейсах продолжительностью более 8 часов, вылетающих из Москвы.

В авиакомпании отметили, что традиционный яблочный пирог приготовил шеф-повар АО «Аэромар» Руслан Муталиев.

Шарлотку приготовят на рейсах из Москвы во Владивосток, Петропавловск-Камчатский, Хабаровск, Южно-Сахалинск, Пхукет, Гуанчжоу, Хошимин, Шанхай, Санья и Мале.

Ранее стало известно, что с 6 сентября «Аэрофлот» вводит мороженое в меню классов «Эконом» и «Комфорт» на рейсах из Москвы в Мале, Бангкок и на Пхукет. После основного рациона питания пассажирам будут предлагать стаканчики «Башкирское мороженое» с ванильным пломбиром на сливках. В авиакомпании рассматривают возможность добавить мороженое и на других дальнемагистральных рейсах из аэропорта Шереметьево.

Также «Аэрофлот» в рамках ВЭФ заключил соглашение с красноярским ресторанным холдингом Bellini. Компании намерены реализовывать проекты, направленные на продвижение продукции красноярских производителей и региональной гастрономии, повышение уровня сервиса на борту и развитие гастрономического туризма.