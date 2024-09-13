Собака отправила в реанимацию четырехлетнюю россиянку

В Подмосковье собака породы акита-ину прокусила череп четырехлетней девочке, ребенка госпитализировали. Об этом сообщает SHOT со ссылкой на Life.

Все произошло в садовом товариществе «Ветеран» около Солнечногорска 12 сентября. По словам родителей пострадавшей, с ребенком гуляла бабушка. В какой-то момент из ворот одного из участков выбежала рыжая собака и напала на дошкольницу. Бабушка не сразу среагировала на острую ситуацию. Бригаду скорой ребенку вызывали хозяева акиту-ину.

Врачи оценили состояние ребенка как тяжелое. Отец девочки рассказал, что девочка получила травму черепа. Ее лицо врачи три часа собирали по кускам, утверждает мужчина.

Семья потерпевшей рассказала, что собака не первый раз проявляет подобную агрессию к людям. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности».

Ранее в Нижегородской области алабай набросился на шестилетнего мальчика и его бабушку.