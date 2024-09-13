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Красноярский педагог через 25 минут запустила сердце захлебнувшегося в озере подростка

«КП»: в Красноярске педагог через 25 минут оживила захлебнувшегося подростка

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Pexels

В Красноярске педагог спасла 15-летнего захлебнувшегося в озере подростка, запустив его сердце спустя 25 минут. Об этом сообщает kp.ru.

По информации издания, инцидент произошел 3 августа на озере. Педагог красноярского медицинского техникума вместе сыном пришли искупаться и услышали крик — оказалось, что один из плававших там подростков ушел под воду.

Отдыхающие поспешили на помощь несовершеннолетнему, но сразу же найти и вытащить его не удалось. К тому моменту, как его доставили на сушу, он провел под водой некоторое время.

На место вызвали скорую помощь, а педагог приступила к реанимации подростка. Она проводила ему массаж сердца и искусственное дыхание. Спустя десять минут чередования этих действий она ощутила биение сердца, однако оно вскоре вновь замерло. Педагог не оставила попыток, и с третьего раза ей удалось завести сердце несовершеннолетнего. Женщина боролась за жизнь школьника 25 минут и смогла его спасти.

Ранее российские врачи дважды спасли женщину от остановки сердца во время родов.

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