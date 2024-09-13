Россиянка отсудила у МВД полмиллиона рублей за ошибки в загранпаспортах семьи

Жительница Озерска Челябинской области через суд добилась от МВД компенсации за ошибки в документах — из-за них семья женщины не смогла улететь на отдых. Об этом сообщает URA.ru со ссылкой на пресс-службу городского суда.

Инцидент, после которого женщина обратилась с иском к ведомству, произошел 3 января. Вместе с мужем и сыном озерчанка должна была улететь из Екатеринбурга в Таиланд, но во время прохождения пограничного контроля сотрудник аэропорта Кольцов нашел в ее загранпаспорте и документе ее сына опечатки. Паспорта изъяли, а отпуск сорвался. При этом истица отмечала, что до этого они уже летали по этим документам и проблем не возникало.

«Из-за допущенной ошибки истец не смогла воспользоваться туром. Суд частично удовлетворил требования о взыскании с РФ в лице МВД. В пользу женщины взыскано: ущерб на сумму 465 тысяч рублей, компенсация морального вреда — 30 тысяч рублей, а также расходы на представителя и госпошлину», — рассказали в суде.

Представители МВД настаивали, что женщина могла заранее отказаться от тура или переоформить паспорт. Также ее муж мог отправиться по путевке один, так как с его документами было все в порядке.

Ранее туроператоры объяснили рост изъятия паспортов на границе.