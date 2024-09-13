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Врачи объяснили, почему мужчины страдают при небольшом повышении температуры

Эндокринолог Калошина: мужчинам очень плохо даже при температуре 37 градусов

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Depositphotos

Мужчины часто жалуются на невыносимое самочувствие даже при небольшом повышении температуры – к примеру, если она лишь слегка выше 37 градусов. На самом деле представители мужского пола не притворяются – они правда чувствуют себя хуже, чем женщины, рассказала врач-эндокринолог Видновской краевой больницы Мария Калошина.

«Мужчинам тяжелее переносить температуру, чем женщинам, из-за разного уровня гормонов», — объяснила доктор в беседе с Общественной Службой Новостей.

У женщин высокий уровень эстрогена и прогестерона и низкий – тестостерона. Это позволяет им легче переносить болезни, так как симптомы проявляются слабее и проходят быстрее, объяснила врач. По ее словам, эстроген способствует быстрому размножению иммунокомпетентных клеток, благодаря чему женский организм эффективнее борется с вирусами. А тестостерон у мужчин наоборот угнетает иммунную систему и не помогает организму бороться с бактериями и вирусами.

«Блокировка защитных функций приводит к тому, что мужчина больше страдает во время болезни», — отметила Калошина.

Для женщин температура – это не что-то необычное, так как она постоянно повышается во время овуляции и во второй половине менструального цикла. Женский организм к этому более адаптирован, заключила врач.

Напомним, также врачи подчеркивают, что женщины чаще всего весят меньше мужчин, а людям с низкой массой тела проще справиться с температурой благодаря более эффективной теплоотдаче. Также есть и психологические составляющие этого феномена — женщины чаще всего более ответственно относятся к своему здоровью и своевременно обращаются за медицинской помощью.

Ученые ранее выяснили, как гормоны «перепрограммируют» мозг во время беременности.

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