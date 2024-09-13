Врач рассказала, как защитить глаза во время работы за компьютером

Во время игр или работы за компьютером важно обеспечить хорошее освещение, правильно организовать рабочее место и соблюдать режим, чтобы защитить глаза. Об этом «Москве 24» рассказала врач-офтальмолог, кандидат медицинских наук Мария Левина.

Эксперт посоветовала использовать правило «20–20–20». Оно заключается в том, что после 20 минут игр или работы нужно сделать перерыв минимум на 20 секунд и перевести взгляд вдаль на шесть метров (20 футов).

«Чем ближе находится объект нашего внимания, тем больше напряжения требуется. Как следствие, раньше наступает зрительная усталость. Например, смартфон, который мы держим в руках на расстоянии 20 сантиметров, вызывает в два раза большее напряжение, чем компьютер на расстоянии 40 сантиметров», — отметила Левина.

По ее словам, можно также надевать специальные компьютерные очки, которые будут поглощать синий свет монитора. Если за монитором глаза пересыхают, стоит проконсультироваться с врачом и использовать увлажняющие капли, заключила офтальмолог.

Офтальмолог сети «Клиника Фомина» в Сочи Татьяна Честнова до этого рассказала «Газете.Ru», что сохранить зрение до старости помогают снижение нагрузки на глаза, защита от солнечного излучения, правильное питание, отказ от курения и регулярное посещение офтальмолога.

Ранее врачи рассказали, как правильно заботиться о зрении в цифровую эпоху.