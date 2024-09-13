«Просыпаться красавицей»: россиянам рассказали, как выбрать бьюти-подушку

Неправильно подобранная подушка, помимо проблем со здоровьем, может привести к преждевременному образованию морщин. По этой причине о всем мире набирает популярность так называемая бьюти-подушка, или подушка красоты, которая позволяет их владелицам просыпаться красавицами. Однако важно уметь выбирать такие подушки – они должны иметь ортопедическую форму и идеально повторять изгибы тела, выяснила у экспертов Общественная Служба Новостей.

Бьюти-подушка должна обеспечивать полное расслабление мышц, что позволит сохранять хороший кровоток и лимфодренаж. В идеале такая подушка должна предотвращать смещение и сдавливание кожи, а ее материал, соприкасающийся с лицом, должен сохранять нужную форму и быть нежным.

Эксперты советуют выбирать ортопедические подушки, так как они чаще соответствуют всем требованиям. Лучше, чтобы она была сделана из материала Мемоry Foam, по бокам она должна иметь выемки для лица при сне на боку. Наверху должны также быть выемки для фиксации головы, в центре – для сна на спине.

Кроме того, бьюти-подушка имеет верхний валик с одного края для поддержки головы, а с другой стороны валик для поддержки шеи и выемку для плеч.

Идеальная бьюти-подушка позволяет просыпаться без отеков, головных болей, предотвращает провисание груди, оставляет целыми наращенные ресницы. А если она наполнена термогелем и имеет структуру, напоминающую пчелиные соты, то сон на ней будет также эффект точечного массажа.

Сомнологи ранее рассказали о влиянии подушек и одеяла на здоровье человека.