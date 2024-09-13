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Россияне ответили, списывали ли они в школе

«КП»: 53% россиян списывали в школе

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Pixabay

Более половины (53%) россиян списывали в школе у одноклассников, показал опрос kp.ru. В нем приняли участие 7,2 тыс. человек.

Некоторые из них просили помочь со сложным домашним заданием, другие — подглядывали правильные ответы на контрольных.

«Списывала геометрию, и мне не стыдно. Не понимала ее в школе и сейчас не понимаю», — поделилась участница опроса.

Еще 38% опрошенных ответили, что им было легко учиться в школе, поэтому они сами помогали друзьям и давали им списывать.

«Уроки всегда делала сама, и если просили, давала списывать. Жалко, что ли», — отметила респондентка.

7% сообщили, что уроки они делали самостоятельно и никогда не давали списывать. Оставшиеся 2% выбрали вариант «другое». Некоторые из них уточнили, что списывали редко, другие — что просто сверяли свое решение с ответами.

Опрос MAXIMUM Education, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru», до этого показал, что 20% школьников постоянно используют сервис «Готовые домашние задания» (ГДЗ) для решения домашнего задания. 45% делают это регулярно, 26% — очень редко и лишь 9% не используют ГДЗ вообще.

Ранее певица Ольга Серябкина призналась, что списывала в школе.

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