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На месте падения беспилотника в Калужской области работают оперативные службы

Шапша: на месте падения БПЛА в Калужской области работают оперативные службы

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Inna Varenytsia/REUTERS

Губернатор Калужской области Владислав Шапша в своем Telegram-канале сообщил, что в регионе на месте падения беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) работают оперативные группы.

«После работы ПВО обломки вражеских БПЛА иногда местные жители обнаруживают раньше оперативных служб», — отметил он.

Шапша призвал местных жителей быть очень внимательными — не приближаться и не трогать обломки, так как на них могут быть взрывчатые вещества.

По данным Минобороны России, в ночь на 13 сентября дежурные средства противовоздушной обороны сбили и перехватили 20 украинских беспилотников над шестью российскими регионами. Восемь дронов уничтожены над Брянской областью, четыре — над Белгородской, три — над Курской. Еще по два беспилотника перехвачено и сбито над Смоленской и Орловской областями. Над Калужской областью ночью был сбит один дрон.

Ранее генштаб Финляндии ответил на обвинение в атаках дронов на Мурманскую область.

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