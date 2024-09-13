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Россиянам в День парикмахера рассказали, как справиться с выпадением волос

Доцент Баньковская: репейное масло поможет справиться с выпадением волос

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Химические и биологические активаторы и стимуляторы помогут справиться с выпадением волос. Об этом kp.ru в День парикмахера рассказала кандидат фармацевтических наук, доцент кафедры химических технологий ПНИПУ Екатерина Баньковская.

По ее словам, такие средства позволят «запустить» рост «спящей» луковицы и новую фазу роста. В их основе могут быть синтетические или природные растительные средства, уточнила эксперт.

«Издавна для улучшения роста волосяных нитей применяют репейное масло, в том числе смешанное с экстрактом перца. Масло восстанавливает поврежденную структуру волокна, нормализует обменные процессы в коже головы, устраняет сухость и шелушение. А добавленный перец стимулирует первую фазу роста, что способствует появлению новых волос. При этом репейное масло — жирный продукт, требует отдельного нанесения на кожу с длительным выдерживанием, например, в виде маски», — уточнила Баньковская.

Главный технолог парикмахерского направления ТМ ПЕРВЫЙ ЖИВОЙ КОЛЛАГЕН, парикмахер-стилист, колорист, трихолог-эстетист Инна Юткина до этого рассказала «Газете.Ru», что густота волос закладывается генетически. Повлиять на этот фактор и увеличить количество волос нельзя. А вот уменьшиться густота может. Если вы заметили, что с годами у вас стало меньше волос, это и говорит о том, что часть волосяных фолликулов «уснула», а по факту перестала работать, то есть производить волосы, уточнила она.

Ранее парикмахер раскрыла, как правильно сушить волосы феном.

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