Уральца отправили в колонию за то, что он порезал полицейскому палец на суде

На Урале вынесли приговор мужчине, который порезал полицейскому палец ножом во время судебного заседания. Об этом сообщает прокуратура Челябинской области.

Инцидент произошел после того, как мировой судья привлек находившегося под административным надзором 27-летнего местного жителя к ответственности за несоблюдение ограничений. Ему назначили наказание в виде ареста сроком на двое суток.

Чтобы доставить осужденного в изолятор временного содержания, в судебный участок прибыли полицейские. Однако мужчина достал нож и стал замахиваться им на одного из стражей порядка. Правоохранитель, пытавшийся забрать у злоумышленника оружие, получил резаную рану пальца.

Красноармейский районный суд признал неоднократно судимого мужчину виновным в применении насилия к представителю власти. Ему назначили наказание в виде двух лет колонии строгого режима.

Ранее россиянина, который устроил дебош в кафе и ударил полицейского вилкой, отправили в колонию.