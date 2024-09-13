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В РФ признали нежелательным польский телеканал Belsat

Генпрокуратура РФ признала нежелательным польский телеканал Belsat

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Павел Бедняков/РИА Новости

Генеральная прокуратура РФ внесла польский телеканал Belsat, также известный как Belsat TV и Belarusian Satellite, в список нежелательных организаций. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале надзорного органа.

В заявлении уточняется, что телеканал транслировал «выгодные Западу шаблоны». При этом его целевой аудиторией были граждане РФ и Белоруссии.

«Мастера разговорного жанра создавали якобы непредвзятые и независимые материалы, однако на самом деле заполняли информационное пространство лживыми сюжетами», — отметили в прокуратуре.

В частности, сотрудники Belsat называли нелегитимным вхождение Республики Крым в состав РФ. То же касается присоединения к стране Запорожской области, Луганской народной республики (ЛНР), Херсонской области и Донецкой народной республики (ДНР).

Из публикации следует, что польская организация активно сотрудничала с иностранными агентами и действовала в интересах американских спецслужб.

Belsat — польский эфирный и спутниковый телевизионный канал, ориентированный на Белоруссию. Большинство его передач выходят на белорусском языке, но отдельные программы транслируются на русском языке. Над сюжетами работают несколько десятков журналистов из Белоруссии, Польши, Чехии и Литвы.

Ранее в РФ призвали запретить деятельность немецкого средства массовой информации Deutsche Welle (организация включена Минюстом в список иноагентов).

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