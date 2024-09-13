ФСБ заподозрила шестерых британских дипломатов в шпионаже

В Москве лишили аккредитации шестерых сотрудников посольства Великобритании, заподозренных в шпионаже. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ.

«Прекращена аккредитация шестерых сотрудников политического отдела посольства Великобритании в Москве, в действиях которых были обнаружены признаки проведения разведывательно-подрывной работы», — говорится в сообщении силового ведомства.

Отмечается, что такое решение было принято МИД России после изучения документов, предоставленных ФСБ, а также в рамках ответа на «недружественные шаги» британских властей.

Представители спецслужбы добавили, что и в дальнейшем будут добиваться высылки британских дипломатов, если заподозрят их в шпионаже и диверсионной работе.

В августе посол России в Лондоне Андрей Келин заявил, что спецслужбы Великобритании предпринимали попытки вербовать или запугивать сотрудников российской дипмиссии. Он добавил, что российская сторона ставит соответствующие эпизоды на вид британским властям.

Ранее в Британии назвали условия для снятия санкций с России.