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Орловскую область атаковали два дрона

Клычков: над Орловской областью сбили два беспилотника, пострадавших нет

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Global Look Press

Губернатор Орловской области Андрей Клычков в своем Telegram-канале сообщил, что ночью над регионом были сбиты два беспилотника.

«Орловская область вновь была атакована – над ее территорией ночью сбито два вражеских БПЛА: один – средствами радиоэлектронной борьбы, еще один – авиационной техникой», — говорится в публикации.

Глава региона добавил, что в результате инцидента повреждений объектов и пострадавших нет, на местах работают оперативные службы.

По данным Минобороны, в ночь на 13 сентября дежурные средства противовоздушной обороны сбили и перехватили 20 украинских беспилотников над шестью российскими регионами. Восемь дронов уничтожены над Брянской областью, четыре — над Белгородской, три — над Курской. Еще по два беспилотника перехвачено и сбито над Смоленской и Орловской областями. Над Калужской областью ночью был сбит один дрон.

Ранее генштаб Финляндии ответил на обвинение в атаках дронов на Мурманскую область.

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