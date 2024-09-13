В Рособрнадзоре заявили об отсутствии инициатив с достойной заменой ЕГЭ

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) к текущему моменту так и не получила предложений по достойной замене единого государственного экзамена (ЕГЭ). Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на главу ведомства Анзора Музаева.

По его словам, до сих пор ни от кого не поступило приемлемой инициативы о введении в стране независимой и непредвзятой процедуры оценки качества полученных школьниками знаний. Речь идет о такой идее, реализация которой не ухудшила бы положение выпускников.

В то же время специалист обратил внимание, что за последние годы ЕГЭ зарекомендовал себя как современный и высокотехнологичный экзамен. Результаты соответствующего тестирования признаются всеми высшими учебными заведениями на территории РФ.

«ЕГЭ стал социальным лифтом, который помогает талантливым детям из небольших городов получать профессиональное образование в ведущих вузах страны», — подчеркнул глава профильной службы.

Музаев добавил, что Рособрнадзор готов и дальше прилагать усилия для совершенствования данного экзамена. Как он отметил, процедура аттестации выпускников должна отвечать всем актуальным вызовам современности.

13 сентября агентство РИА Новости сообщило, что российское правительство не поддержало законопроект об отмене ЕГЭ. Тем не менее авторы документа намерены продолжить добиваться модернизации системы оценки качества полученных школьниками знаний.

Ранее в Рособрнадзоре оценили возможность круглогодичной сдачи ЕГЭ.