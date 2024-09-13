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Срок давности дела обвиняемого в покушении на Руссо истек

Срок давности дела соучастника покушения на Руссо Эльдукаева истек

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Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Срок давности дела борца Тархана Эльдукаева, на основе которого он мог быть привлечен к уголовной ответственности по делу о покушении на певца Авраама Руссо, уже истек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на решение Басманного суда Москвы о продлении его ареста.

«Доводы стороны защиты об истечении сроков давности привлечения к уголовной ответственности Эльдукаева, и в этой связи невозможности продления сроков содержания под стражей, суд находит несостоятельными, поскольку суд не вправе предрешать вопросы, связанные с расследованием уголовного дела», — говорится в документе.

При этом в решении отмечается, что предварительное следствие по делу о покушении все еще не завершено. В связи с этим срок давности привлечения к ответственности находится в компетенции следственного органа.

Покушение на Руссо произошло в 2006 году в Москве. В певца несколько раз выстрелили из автомата Калашникова, в результате чего он получил ранения бедра и голени. По версии следствия, покушение заказал бывший владелец Черкизовского рынка Тельман Исмаилов.

В октябре 2023 года Басманный суд Москвы вынес решение о заключении под стражу участника покушения — Эльдукаева. Однако в июле текущего года суд обязал СК РФ частично прекратить уголовное преследование в отношении бывшего борца-вольника. Защита доказала, что сроки давности по обвинению в похищении истекли еще в 2019 году.

Ранее стало известно, что Авраам Руссо дал показания против обвиняемого в его покушении.

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