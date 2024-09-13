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Из-за густого тумана в Красноярске задерживают рейсы

В аэропорту Красноярска задержаны семь рейсов из-за густого тумана

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Телеграм-канал «РЕН ТВ|Новости»

Густой туман накрыл Красноярск. В местном аэропорту задержаны семь рейсов, сообщили РЕН ТВ в пресс-службе аэропорта.

Речь идет о четырех рейсах на прилет — два из Москвы, по одному из Иркутска и Новосибирска. В воздушной гавани уточнили, что самолеты направлены на запасные аэродромы в Кемерово и Абакан.

Также были задержаны три рейса на вылет.

Недавно произошла курьезная ситуация с задержкой вылета пассажирского самолета. В Китае задержали самолет на четыре часа из-за женщины, которая поднялась на борт лайнера без билета. Инцидент произошел на борту самолета, выполнявшего рейс из Куала-Лумпура, Малайзия, в Сямынь, Китай. Женщина, минуя все службы безопасности аэропорта, поднялась в самолет, несмотря на то, что у нее не было билета.

Один из свидетелей рассказал, что пассажирка просто ходила туда-обратно по центральному проходу, мешая остальным пассажирам. Когда бортпроводник попросил ее показать посадочный талон, она ответила, что у нее его нет.

После этого на борт поднялись сотрудники полиции, которые вывели женщину из самолета. Всем остальным пассажирам также пришлось вернуться в аэропорт, пока лайнер осматривали специалисты в поисках подозрительных вещей.

Ранее в Мурманской области обстреляли легкомоторный самолет, приняв его за беспилотник.

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