Младшеклассники запинали и избили сверстника кулаками в Чите

В Чите группа младшеклассников избила своего сверстника. Об этом сообщает Telegram-канал Babr Mash и публикует соотвествующие кадры.

Пятеро учеников (9-10 лет) из школы № 33 напали на мальчика в сквере «Солнечный», расположенном в поселке ГРЭС. Они стащили его со скамейки и начали наносить удары. На помощь пришел случайный прохожий.

Полицейские уже установили личности нападавших и планируют провести с ними беседы.

Предварительно, у пострадавшего не обнаружено серьезных травм, и его родители не обращались в правоохранительные органы.

Заявление о происшествии написала социальный педагог школы.

В тоже время в Ленобласти стало известно о юношах, которые грабили с пистолетом и развращали школьников. В правоохранительные органы обратились несколько человек, которые сообщили о нападениях неизвестных с пневматическим пистолетом в поселке Янино-1. По словам пострадавших, злоумышленники вымогали деньги, а также совершали развратные действия возле одного из домов на улице Рембрандта и в лесополосе. Преступники отобрали у 12-летнего ребенка телефон стоимостью в три тысячи рублей.

Ранее мать зверски избила маленького ребенка в Башкирии и попала на видео.