На Камчатке уволили гендиректора компании-владельца упавшего Ми-8

Учредители авиакомпании «Витязь-аэро» приняли решение уволить генерального директора и его заместителя по летной работе после крушения вертолета Ми-8 на Камчатке. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

«Важны выводы, которые нужно сделать после крушения. Первое — досконально разобраться в причинах и обстоятельствах авиакатастрофы. <...> Второе — кадровые решения. Они уже приняты», — приводятся в сообщении слова губернатора Камчатского края Владимира Солодова.

Глава региона добавил, что по окончании следственных мероприятий принятые выводы необходимо внести в основу программы безопасности перелетов на Камчатке. По словам Солодова, работающие в Камчатском крае компании должны будут их соблюдать.

Вертолет Ми-8 пропал с радаров 31 августа. Его обломки нашли 1 сентября в районе горного массива Вачкажец. Всего на борту было 22 пассажира, по предварительным данным, никто не выжил. Причиной аварии названа ошибка пилотов из-за сильного тумана. Подробности — в материале «Газета.Ru».

Ранее стало известно, что по факту крушения Ми-8 на Камчатке назначено более ста экспертиз.