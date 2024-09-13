Новый тип лесного пожара выглядел из космоса так, будто взорвалась бомба

Пожар «Лайн» в Калифорнии был настолько интенсивен, что он создал собственную погоду. Как пишет CNN, специалисты впервые такое наблюдали на спутниковых снимках.

Над пожаром взорвались мощные пирокумулусы, или «огненные облака».

Эксперты разъяснили, что пирокучевые облака формируются над источниками интенсивного тепла, такими как бушующие лесные пожары или извержения вулканов.

Воздух над таким интенсивным теплом быстро и хаотично вынужден подниматься, что в итоге охлаждает его и конденсирует влагу воздуха, образуя облака.

Однако пирокучевые облака также поглощают большое количество дыма и пепла от пожаров, которые их образуют, что делает эти облака намного темнее, чем типичные белые кучевые облака.

Именно такие облака, похожие на то, будто внизу взорвалась бомба, сфотографировал спутник Landsat-8. Это совместный проект по сбору данных NASA и Геологической службы США.

Огромные пирокучевые облака поднялись над бушующим пожаром «Лайн», выбросив в воздух огромное количество дыма и пепла.

Пирокучевые облака также были окружены дымом, который на спутниковом снимке выглядит светло-коричневым или желтовато-коричневым.

Ранее в Калифорнии боролись с седьмым по величине лесным пожаром за всю историю.