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Бесхозное оружие главы РДК разрешили утилизировать

Суд в Москве разрешил уничтожить признанное бесхозным оружие главы РДК Капустина

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Evgeniy Maloletka/AP

Суд в Москве разрешил утилизировать оружие главы «Русского добровольческого корпуса» (признан в РФ террористической организацией) (РДК) Дениса Капустина (внесен в РФ в перечень причастных к экстремистской деятельности или терроризму), которое признали бесхозным. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела.

Из материалов следует, что утилизации подлежат травматический пистолет Streamer и охотничье ружье Mossberg 500a. Разрешение на владением этим оружием истекло летом 2021 года. После этого его изъяли и поместили на ответственное хранение в одну из дежурных частей отдела МВД РФ.

В документах уточняется, что с иском о признании оружия бесхозным обратилось главное управление Росгвардии по Москве.

Данное оружие обнаружили в квартире Капустина в Москве. Главе РДК направляли предписание об устранении нарушений. Однако, как уточняется в материалах дела, он проигнорировал предупреждение.

Денис Капустин, по информации спецслужб, летом 2022 года организовал попытку подрыва объекта ТЭК в Волгоградской области, а в 2023-м — в составе вооруженной группы осуществил нападение на Брянскую область.

В ноябре 2023 года суд заочно приговорил Капустина к пожизненному заключению.

Ранее мать выписала Капустина из квартиры через суд.

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