Врач призвал не измерять сон в количестве часов

Здоровый сон нужно определять не количеством часов отдыха, а качеством. Об этом заявил кандидат психологических наук, доцент, психоаналитик, клинический психолог высшей квалификационной категории, когнитивно-поведенческий терапевт, сомнолог Алексей Мелехин в разговоре с сайтом Аif.ru.

Важно понимать, что сон и время никак не связаны. Есть «знаменитые таблицы», сколько в каком возрасте надо спать, но мало кто поясняет, о каком именно времени идет речь, отметил сомнолог.

«Например, отмечается, что надо спать 8 часов, а с чего мы решили, что конкретному человеку или этому человеку надо спать именно 8 часов? Или что этому конкретному ребенку надо спать столько-то?» — сказал Мелехин.

Общего рекомендованного времени нет, подчеркнул он и добавил, что нужно понимать, что современная медицина сна показывает, что у каждого человека свой индивидуальный хронотип и индивидуальные циркадные ритмы, зависящие от целого ряда факторов.

Среди них психологическое благополучие, особенности нервной деятельности, образа жизни и рабочей нагрузки, также влияют на сон физическая активность, особенности сновидений, наличие партнера и другие факторы.

В сентябре ученые выяснили, что мужчинам с преждевременной эякуляцией нужно больше времени для засыпания.

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