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В африканской стране выявили первый случай оспы обезьян

В Марокко зарегистрировали первый случай оспы обезьян

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Reuters

Министерство здравоохранения и социальной защиты Марокко зарегистрировало первый случай заболевания оспой обезьян (mpox) в стране. Об этом сообщил информационный портал «360».

По данным ведомства, человек, у которого обнаружили заболевание, уже получил необходимую помощь в одном из медицинских центров Марракеша. Состояние его здоровья оценивается как стабильное. Сейчас он находится под пристальным вниманием врачей.

Для предотвращения распространения вируса власти Марокко приняли профилактические меры. Жителей королевства призвали регулярно мыть руки, избегать прямых контактов с инфицированными и уделять пристальное внимание личной гигиене.

Накануне управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) сообщило, что среди беженцев в Африке зафиксировали не менее 88 случаев оспы обезьян. Для борьбы с болезнью и организации профилактических мероприятий международное сообщество призвали выделить $21,4 млн до конца 2024 года.

Ранее в РФ разработали эффективный препарат против оспы обезьян.

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